Seggi aperti fino alle 15 per ballottaggi, in serata nuovi Sindaci a Matera e Taranto

Roma, 9 giu. (askanews) – Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi nei Comuni oltre 15mila abitanti che non hanno eletto il loro Sindaco al primo turno due settimane fa. Lo scrutinio avrà inizio a chiusura seggi senza soluzione di continutà, nel pomeriggio sarà dunque noto il risultato delle sfide a due e i nomi dei nuovi Sindaci. Due sono i Comuni capoluogo dalla tornata di ballottaggi: Matera in Basilicata e Taranto in Puglia. Nelle due città capoluogo l’affluenza alle urne nella prima giornata di voto di ieri è stata rispettivamente del 41,1% a Matera e del 33,7% a Taranto. A fronte di un’affluenza media nazionale ai ballottaggi che ieri alle 23 è risultata del 37,3%, secondo i dati forniti dal Viminale.

Sempre in elezioni Comunali (Sindaco e Consiglio Comunale) ma per il primo turno fino alle 15 sono aperti i seggi in diversi Muncipi della Sardegna. L’unico capoluogo interessato dal voto è Nuoro dove ieri nella prima giornata di votazione si sono recati alle urne il 43,8% degli aventi diritto: percentuale che coincide anche con l’affluenza media fatta registrare nella Regione da tutti i Comuni interessati al primo turno di elezioni in Sardegna.