Seggi aperti in Repubblica Ceca, la strana forma delle urne

Più simili a bidoni di plastica che alle tipiche casse di legno

Praga, 7 giu. (askanews) – In Repubblica Ceca sì sono già aperti i seggi per votare per le elezioni europee. Queste le immagini di un seggio nella capitale Praga, dove colpisce la strana forma delle urne in cui inserire le schede elettorali, più simili a bidoni di plastica che alle tipiche casse di legno.I favoriti sono il movimento centrista ANO (YES) dell’ex primo ministro miliardario Andrej Babis e il gruppo di centrodestra Insieme, composto da tre partiti, tra cui i Civici Democratici del primo ministro Petr Fiala. “È importante votare alle elezioni europee”, dice Karina Rehakova, una donna di 36 anni, perché “vogliamo avere voce in capitolo su chi ci rappresenterà nell’Ue e chi prenderà le decisioni sulla direzione futura dell’UE.