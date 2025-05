Seggi aperti in Trentino Alto Adige, a Trento e Bolzano sfida sui Sindaci

Roma, 4 mag. (askanews) – Seggi aperti in Trentino Alto Adige per il rinnovo di Sindaco, Consigli comunali e Circoscrizioni in oltre 250 Comuni della Regione autonoma. Nel dettaglio sono 111 i Comuni altoatesini chiamati alle urne mentre in provincia di Trento sono 154. Tra i Comuni coinvolti dalle elezioni ci sono i due capoluoghi, Trento e Bolzano insieme a diversi centri come Arco, Brunico, Cles, Folgaria, Merano e Vipiteno.

Gli elettori sono attesi ai seggi solo oggi fino alle 22. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 18 maggio, con i seggi aperti sempre nello stesso orario. Lo spoglio sarà effettuato stasera subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

La maggior parte dei Comuni chiamati al voto ha meno di 3mila abitanti e in molti casi in corsa c’è un solo candidato. I Comuni sopra i 15mila abitanti al voto in provincia di Bolzano sono Bolzano stessa, Brunico e Merano. Le sfide politicamente più interessanti si giocano a Trento e a Bolzano, città attualmente nelle mani del centrosinistra che il centrodestra tenta espugnare.

A Trento il centrosinistra punta a confermarsi alla guida della città: la sfida è tra il sindaco uscente Franco Ianeselli, sostenuto da Pd e Avs più alcune liste civiche e la candidata sostenuta da tutto il centrodestra Ilaria Goio, ricercatrice. Mentre il Movimento Cinquestelle corre da solo con l’insegnante Giulia Bortolotti, sostenuta anche da Rifondazione comunista e altre liste civiche. Ci sono poi altri tre candidati: Simonetta Gabrielli, sostenuta dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare; Andrea Demarchi, sostenuto dalla lista Prima Trento e Claudio Geat, sostenuto dalla lista Generazione Trento.

A Bolzano, invece, il sindaco uscente di centrosinistra Renzo Caramaschi non si ricandida perché ha raggiunto il limite dei mandati. La partita è apertissima. Il centrodestra candida a sindaco Claudio Corrarati, imprenditore, contro lo sfidante di centrosinistra Juri Andriollo, avvocato e attuale assessore alle Politiche sociali del Pd. Anche in questa città i Cinque Stelle corrono da soli, con l’appoggio di Rifondazione comunista, e presentano Simonetta Lucchi, docente e scrittrice, a cui spetterà il compito di tornare a dare rappresentanza al M5s dentro il Consiglio comunale dove è ora assente. La Svp punta su Stephan Konder, dirigente della Cassa di risparmio, nonché vicesindaco uscente. Angelo Gennaccaro, vicepresidente del consiglio provinciale e assessore regionale, correrà con la sua lista civica Io sto con Bolzano. Infine, Matthias Cologna, ispettore amministrativo in Provincia, consigliere comunale uscente, è il candidato sindaco del Team K.