In Turchia sono appena stati chiusi i seggi, aperti questa mattina dalle 8 in occasione delle elezioni parlamentari e per il rinnovo della presidenza della Repubblica dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan. Inizia ora lo spoglio delle schede. Non si sono registrati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto.