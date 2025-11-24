Segnali di allarme da non sottovalutare

Le votazioni per eleggere i consiglieri regionali, iniziate ieri mattina e in corso fino a metà di questa giornata impongono il no comment generalizzato fino alla chiusura delle urne. M8a non dei seggi che, in prosieguo, continueranno a funzionare fino al completamento dello spoglio delle schede. È credibile che questa operazione, come sta succedendo ormai da qualche tempo a questa parte per consultazioni popolari analoghe, non si concluda a notte fonda, al massimo nel tardo pomeriggio. Quella forma particolare di “veglione fuori tempo” è durata all’incirca fino alla conclusione del millennio scorso. Con buona pace dei presidenti di seggio, degli scrutatori e di quanti hanno ricominciato a riposare a ora canonica. Dunque l’ “effetto accorciamento” delle operazioni necessarie all’ elezione dei rappresentanti del popolo ai vari organismi di governo sta crescendo a andatura sostenuta.

Non accadrà presumibilmente nulla di equiparabile a quanto appena descritto agli elettori in genere. I primi segnali tecnici di un fenomeno che, se non si riuscira per tempo a invertirne il senso, raggiungerà presto un livello preoccupante di diserzione dei seggi, sta diventanto sempre più simile a una bomba a orologeria. Il perché il mancato voto costituisca un innesco di instabilità sociale, sia nelle democrazie autentiche, sia dove questa è legata al popolo senza doppi nodi, è un segnale di distacco dalla Cosa Pubblica, con buona

probabilitá facente capo a un elettorato guida che, di volta in volta, si sposta sotto una massa liquida, in un modo molto simile a quanto fanno i coccodrilli. Cosi quei rettili saranno pronti a saltare sulle prede al momento opportuno. Fermo restante quanto appena considerato, per sviluppare meglio il tema, è necessario attendere i risultati finali della attuale tornata elettorale in corso. Altrettanto veloce dovrà essere la formazione dei consigli regionali e messa in condizione di funzionare degli stessi. Per questa tornata il dubbio del dopo sembra essere ancora lontano. Non si può dire fin d’ora altrettanto per una prossima consultazione. Sempre che alla stessa sia lasciata ancora la possibilitá di verificarsi ancora.