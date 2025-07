Segnali positivi da Siviglia: unanimità su finanziamenti e cooperazione

di Monica Sozzi, del Comitato di Redazione ASviS, presieduto, dal prof. Enrico Giovannini, registrato al link ASviS del 7 luglio 2025

Un segnale di fiducia nel multilateralismo arriva dalla quarta conferenza sulla finanza per lo sviluppo, che si è svolta a Siviglia dal 30 giugno al 2 luglio. Con l’assenso di tutti gli Stati membri dell’Onu – ad eccezione degli Stati Uniti – è stato adottato un impegno comune per rafforzare la cooperazione e finanziare lo sviluppo sostenibile, in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e rischi sistemici crescenti.