“Segreti d’Autore”: musica, erbe e biodiversità per una serata “Spontanea” tra gusto e conoscenza nel Cilento

Una serata “Spontanea”, all’insegna della buona musica e del buon cibo del territorio. Tutto questo promette il programma di lunedì 28 luglio a “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi dedicato ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità, organizzato da Teatro Segreto, in collaborazione con Run Film e le associazioni The cult e ArticolArt. Si parte a Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa) alle 21, quando la botanica ed erborista Dionisia De Santis ci porterà, tra apericena, racconti, momenti conviviali e interventi musicali, alla riscoperta sapienziale de “Le erbe di Parmenide”, tra natura, coscienza e cura. Una narrazione poetica e filosofica, accompagnata dalle immagini e dalle note, per comprendere attraverso le erbe spontanee della macchia mediterranea, l’attualità e l’eredità di pensiero di Parmenide: il legame tra uomo e natura, tra conoscenza e guarigione. Un percorso che intreccia antichi saperi, visioni erboristiche e pratiche contemporanee di attenzione al vivente. Sullo stesso solco, a seguire, Giuseppe Ferrazzano, fondatore del pastificio NoGrano parlerà di “Pasta, salute e biodiversità alimentare”, diversità nutrizionale e pratiche del benessere quotidiano. Ogni formato di pasta custodisce un modo di pensare la terra, la salute e la convivialità. La ricerca di Giuseppe Ferrazzano – tra sperimentazione gastronomica e attenzione scientifica – esplora la ricchezza dei sapori e la cooperazione nutrizionale che le specie vegetali sanno offrire. Dalla penna al pacchero, la cucina diventa spazio di riflessione sulla biodiversità alimentare, sulla varietà dei bisogni metabolici individuali, sulla possibilità di nutrirsi in modo consapevole, sano e piacevole. Una serata per assaporare la biodiversità e riscoprire, nei gesti quotidiani della cucina, una cura che passa per la conoscenza e il gusto. Al termine del secondo evento è prevista una degustazione di pasta NoGrano. La musica in entrambi gli appuntamenti verrà affidata al talento di Massimiliano Sacchi (clarinetto), Giulio Fazio (fisarmonica) e Marco di Palo (violoncello). L’ingresso per partecipare a tutti gli appuntamenti del Festival è su prenotazione. Le richieste vanno inoltrate all’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it, specificando l’evento, il numero dei posti e il proprio nome e cognome. Le prenotazioni saranno confermate via e-mail dalla direzione organizzativa e resteranno valide fino a 30 minuti prima dello spettacolo. Per tutta la durata della rassegna saranno visitabili dalle 18.30 alle 20 anche quattro mostre: “La stanza di Herlitzka” a cura di Nadia Baldi, “Il tempo dell’attesa” di Lia Pasqualino, “Malura” di Simona Fredella e “Le forme dell’anima” di Marina Turco.”Segreti d’Autore” ha ottenuto il riconoscimento triennale del Ministero della Cultura e si avvale di un contributo della Fondazione Banco diNapoli e, per la sezione “Cinema d’autore”, del sostegno concreto della Film Commission Campania.