Sei Nazioni, Comandano Francia e Scozia, Italia a quota 9

Roma, 7 mar. (askanews) – Una Scozia pazzesca batte la Francia a Murrayfield e riapre la corsa al titolo del Sei Nazioni 2026. Anzi, la vittoria per 50-40 nella quarta giornata del Sei Nazioni lancia la squadra del c.t. Greg Townsend, che aggancia i Bleus al comando della classifica con 16 punti, davanti all’Irlanda, terza a quota 14. Poi l’Italia con 9 dopo la splendida vittoria sull’Inghilterra che è a 6 punti. Galles ultimo a quota 1 punto. La corsa al titolo si deciderà dunque fra una settimana con Irlanda-Scozia e Francia-Inghilterra.