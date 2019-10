Selav, sotto Palazzo San Giacomo sit-in dei lavoratori addetti alle lampade votive dei cimiteri

Sono in presidio sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, i 48 lavoratori della Selav, azienda che si occupa della manutenzione delle lampade votive nei cimiteri comunali. “Dopo l’estromissione della Selav, che per 50 anni aveva svolto con professionalità e competenze il servizio per l’illuminazione delle lampade votive nei cimiteri cittadini – denuncia la Fiom Cgil Napoli – il servizio di fatto non viene più svolto da nessuno allo stato attuale. Il Comune di Napoli, scegliendo un percorso insensato, è l’artefice principale di questa situazione, non solo penalizzando il servizio delle lampade votive per tutta la comunità, ma mettendo a rischio i posti di lavoro e quindi la sopravvivenza di 48 lavoratori che da più di 30 anni svolgevano il servizio in Selav”. La Fiom NAPOLI ricorda che “l’affidamento ad un nuovo soggetto doveva significare la garanzia della continuità del servizio e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Per questo chiediamo l’intervento delle istituzioni cittadine che avevano assunto impegni chiari, precisi ed inderogabili a salvaguardia dei posti di lavoro ma che oggi sembrano tergiversare e sfuggire alle proprie responsabilità”. I lavoratori Selav annunciano un nuovo presidio di protesta lunedì prossimo.