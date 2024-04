Selecting Italy, l’8 e 9 aprile a Trieste il più importante evento di sistema per l’attrazione di investimenti esteri

Lunedì 8 e martedì 9 aprile si svolgerà a Trieste la seconda edizione del Selecting Italy, il più importante evento di sistema per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Ad annunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Saranno due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le Regioni incontrano gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni – spiega Fedriga -. Con i rappresentanti delle imprese, interverranno anche i ministri Giorgetti, Tajani, Zangrillo, Urso e il viceministro Valentini. Trieste sarà la capitale degli investimenti, una vetrina per presentare le opportunità territoriali che il nostro Paese può e deve rappresentare a livello internazionale”.

“Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore” è il tema di questa seconda edizione organizzata dalla Conferenza delle Regioni con la Regione Friuli Venezia Giulia. L’intero evento ruoterà attorno agli investimenti esteri come volano di sviluppo dei territori, con uno sguardo particolare al Giappone e agli Stati Uniti. “Valorizzare il territorio – aggiunge Fedriga – significa cogliere le specificità imprenditoriali e le migliori esperienze di investimento, significa fare sistema valorizzando le specificità e le peculiarità dei territori, favorendo le filiere e investendo sulle catene regionali del valore. Per fare questo – prosegue – è necessario rendere più efficienti i rapporti tra imprese e istituzioni, e rafforzare la governance tra amministrazioni centrali e regionali al fine di promuovere un modello di rete diffuso.”

“Selecting Italy” sarà trasmessa in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni, sui canale Facebook, LinkedIn, YouTube e sul canale YouTube della Regione FVG. L’evento sarà raccontato anche sui canali social Facebook, LinkedIn e X della Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #SelectingItaly.