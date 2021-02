Selezione e gestione delle risorse umane in outsourcing

L’agenzia per il lavoro online Jobtech è in grado di offrire alle aziende il servizio di outsourcing delle risorse umane. La pratica consente agli imprenditori intenzionati ad ampliare il proprio organico di rivolgersi a fornitori esterni per le attività inerenti alla selezione e alla gestione del personale.

Per sviluppare il proprio core business, crescere e avere successo le aziende di ogni settore non possono sottovalutare l’importanza di un’attività di importanza fondamentale: quella della gestione del personale. Tale processo, tuttavia, richiede un enorme dispendio sia di tempo sia di risorse che, specialmente nelle imprese di piccole e medie dimensioni, può venire a mancare.

In questi casi, è possibile ricorrere al servizio di outsourcing del personale offerto da società qualificate. Jobtech, agenzia di lavoro online completamente digitale, fornisce personale in outsourcing altamente qualificato. Esternalizzando le operazioni di ricerca, selezione e gestione delle risorse umane, gli imprenditori hanno la possibilità di svincolare alcune risorse già presenti in azienda, dirottandole verso le attività più importanti che compongono il core business dell’azienda.

È possibile ricorrere alla fornitura di personale in appalto per moltissimi settori produttivi, dal customer support alla logistica, passando dalla contabilità e dall’hospitality. Le agenzie specializzate come Jobtech si fanno carico di tutti gli oneri burocratici, amministrativi e organizzativi legati al servizio di esternalizzazione, assumendosene tutti i relativi rischi di impresa. L’intero processo di outsourcing HR viene svolto in maniera autonoma dai professionisti dell’agenzia.

Costoro sono in grado di occuparsi delle procedure di screening e selezione dei candidati, individuando con rapidità i profili più idonei a ricoprire le posizioni offerte. Allo stesso tempo, si incaricano del loro aggiornamento professionale, garantendo risorse formate e qualificate a chi si avvale dei servizi di outsourcing. È sempre l’agenzia stessa, infine, a gestire gli aspetti contrattuali e retributivi del personale appaltato, operando nel pieno rispetto della normativa attualmente in vigore.

Il valore aggiunto di Jobtech risiede nella sua natura 100% digitale. Automatizzando una gran parte dei processi operativi, la piattaforma introduce soluzioni più rapide, efficaci ed efficienti. Tutto ciò si traduce in una sensibile riduzione dei relativi tempi e costi, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo e futuro. Assumere in maniera smart e agile, rivedendo in chiave tecnologica le operazioni di recruiting, può essere la chiave per proporre alle imprese e ai datori di lavoro soluzioni innovative e adatte ai cambiamenti in atto nel settore del recruiting.