SellaLab ospita a Salerno il digital drink sul commercio

Un incontro per scoprire e conoscere la realtà del commercio al dettaglio e tutte le opportunità che la rivoluzione digitale può fornire anche in questo settore. Sono questi i temi che verranno affrontati nel prossimo DigitalDrink in programma martedì 19 giugno, in una serata organizzata da SellaLab Salerno in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Salerno e dedicata nello specifico al mondo del commercio e della vendita al dettaglio. Nel corso dell’evento, che avrà inizio alle 17,30 presso la sede di SellaLab in corso Garibaldi 203 a Salerno, verrà illustrato come il digitale ha profondamente modificato la realtà dei negozi, a partire dal modo di farsi conoscere ad un pubblico di possibili compratori, di come emergere rispetto ai propri concorrenti e fidelizzare i propri clienti. Focus di questo DigitalDrink saranno i cambiamenti e le evoluzioni del commercio sia da un punto di vista delle strategie da mettere in atto sia dal punto di vista delle buone pratiche cui ispirarsi, attraverso il racconto di come un giovane barbiere ha utilizzato proprio i socia e le nuove tecnologie per dare nuovo slancio alla sua attività. L’incontro è gratuito e aperto a tutti ed è dedicato in particolare a chi gestisce un’attività commerciale o sta progettando di avviarne una. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.