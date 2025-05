Sembra che sia giunto il tempo di fare sul serio: era ora

Sta scemando l’euforia social religiosa, più che normale e condivisibile, per l’elezione al soglio di Pietro di Leone XIV, al secolo Robert Prevost, matematico. Di concerto, sta ritornando al livello antecedente il Conclave quello di apprensione per fatti terreni e solamente tali. Va sottolineato, solo come esercizio mentale, che molto probabilmente le preoccupazioni dei comuni mortali si sono poste alcuni gradini più in alto sulla scala delle angosce già in atto. Tanto a causa del riacuirsi dei fuochi di guerra mai spenti tra India e Pakistan. Il contrasto prende origine dalla questione di chi dei due paesi abbia poteri e quali essi siano, sulla regione del Kashmer. É noto che il problema esiste dalla fine del secondo conflitto mondiale, se non, in fase embrionale, da ancora prima, Ora l’idea di come si sia articolata tale ripresa in dettaglio e in uno sia aumentata ancor più la sua violenza, sono particolari venuti fuori solo nei giorni dell’elezione a Capo della Chiesa del Cardinale Prevost. Con la ripresa dei combattimenti di cui sopra, è il terzo grande rogo a ardere sul pianeta, dopo -in ordine di tempo -quello russo/ucraino e l’altro, l’israelo/palestinese. Intanto, con ogni probabilità, sempre correlati ai sacri adempimenti, sono venuti fuori dalle sedi in cui sono stati elaborati, quei dati atti a evidenziare a che punto sia la salute (economica, sociale, politica e altre forme) del Mondo. Se volesse comportarsi come lo struzzo, l’ umanità dovrebbe infilare la testa sotto la sabbia, nè poco, nè per poco. Sorte vuole che così non sia e buona parte dei “terrestri”, anche se lo ha già fatto in parte, deve continuare nella ricerca di soluzioni adeguate, sia dove le fiamme sono più violente, sia dove il fuoco si è appena acceso. Dovrebbe aggiungere inoltre anche la dove si ritenga, a ragione, che uno nuovo stia per esplodere. Senza mai perdere di vista l’antica convinzione campestre che se è vero che il Padreterno paga la maggior parte dei conti il sabato, tale affermazione non vale per I cosiddetti “danni di guerra”.

A essi dovranno provvedere gli uomini tutti, sia quelli di buona volontà, sia quelli che sono fuori di quel giro. E non sará una passeggiata, bensì una scalata, di quelle più che impegnative. Intanto buona Festa della Mamma, non solo alle donne che hanno figli, quanto anche a quelle che sono in attesa di averne. Da ora fino ai primi anni della seconda metá del secolo occorreranno braccia e cervelli, a prescindere dallo stato di sviluppodell’ Intelligenza Artificiale. Salvo che non venga a galla dell’altro, circostanza che non è escludibile a priori.