Semestre di presidenza tedesco all’UE, ecco il programma per imprese e economia

L’azione di contrasto alle conseguenze economiche e sociali della pandemia da Covid-19 al centro del programma della Germania per il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Rilancio dei consumi sul mercato interno, sostegno alla produzione industriale e un piano di intervento a favore delle piccole e medie imprese sono il fulcro della politica economica dei prossimi mesi. Che poggerà le proprie basi, dal punto di vista delle risorse, sul Qfp (il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027) la cui approvazione è considerata prioritaria dalla Germania. “Puntiamo al mantenimento di mercati aperti – scrivono i tedeschi nel loro programma – e alla promozione del commercio e degli investimenti in base a regole internazionali attuabili e ci opponiamo con determinazione al protezionismo e alle tendenze mirate di rinazionalizzazione. L’adeguamento temporaneo della disciplina sugli aiuti di stato come elemento importante nella gestione economica della crisi deve essere rivisto costantemente, affinché si possano garantire pari condizioni (“Level playing field”), sia all’interno che all’esterno dell’UE”. L’altro fronte caldo è quello dell’innovazione, dove intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi e digitalizzazione estesa a tutte la aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, rivestono un ruolo determinante. Strategico.

Parola d’ordine: sostenibilità

Tutte queste azioni, secondo la Germania, vanno però inserite in un quadro coordinato di sviluppo europeo orientato alla sostenibilità ambientale. Il Green New Deal resta centrale, da quanto si apprende leggendo il programma del semestre di presidenza tedesco al Consiglio UE, nella progettazione e modalità di realizzazione degli interventi. Il concetto di sostenibilità viene legato, inoltre, alla mobilità e alla logistica, due ambiti che nei prossimi anni subiranno notevoli trasformazioni. “La conoscenza, la ricerca e l’istruzione – precisano i tedeschi – sono fattori decisivi per la capacità di innovazione e la competitività europee e sono elementi chiave per mettere in atto con successo il Green Deal europeo. Nello sviluppare ulteriormente lo spazio europeo della ricerca vogliamo avviare iniziative sull’idrogeno verde, la resilienza dell’Europa nei confronti delle pandemie, la partecipazione dei cittadini e una cooperazione internazionale rafforzata”.

Dal fisco all’energia, si cambia

Coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri, misure di sostegno al reddito in funzione di una crescente coesione sociale, riforma del sistema della formazione per orientarlo alla nuova conformazione del mercato del lavoro sono gli altri punti salienti del programma. “In reazione alla pandemia, compiremo particolari sforzi per potenziare l’istruzione digitale, per attuare soluzioni digitali, compatibilmente con la nuova piattaforma Europass che qualifica gli insegnanti e offre nuove prospettive di crescita alle cittadine e ai cittadini. Pertanto ci impegniamo anche affinché, nel quadro dello “Spazio europeo dell’istruzione”, aumenti la mobilità nell’apprendimento, sia facilitato il riconoscimento dei titoli di studio e venga avviata la creazione di una struttura in cui inserire la futura strategia per la cooperazione nella formazione generale e professionale”.

Spazio, infine, alla promozione di sistemi energetici a basso impatto ambientale con una crescente attenzione verso le energie rinnovabili e il prosieguo del processo di decarbonizzazione.

Commercio, le nuove frontiere

Un ruolo leader dell’UE nel rafforzamento del sistema commerciale internazionale aperto e basato su regole è imprescindibile per superare le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia del Covid-19. “Pertanto vogliamo lanciare un’agenda di modernizzazione per l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e contribuire a far progredire o avviare accordi bilaterali, regionali e plurilaterali che siano ambiziosi, per esempio nel settore del commercio digitale. La conclusione di accordi per il libero commercio e per la protezione degli investimenti rappresenta un contributo essenziale alla diversificazione e alla garanzia delle catene di approvvigionamento nonché alla necessaria dinamica della crescita. Puntiamo a fare progressi rapidi nella finalizzazione dell’accordo con Mercosur e dell’accordo modernizzato con il Messico. Intendiamo sostenere la Commissione Europea affinché sia prossima una conclusione dei negoziati con la Nuova Zelanda e l’Australia e si realizzino progressi nei colloqui con il Cile, l’Indonesia e la Tunisia. Nelle relazioni commerciali con la Cina vogliamo contribuire a istaurare una maggiore equità in termini di concorrenza. Inoltre puntiamo sull’apertura di nuovi mercati di approvvigionamento in Paesi terzi. Vogliamo anche migliorare le regole per la protezione internazionale degli investimenti e portare avanti gli sforzi per un tribunale degli investimenti multilaterale. Intendiamo continuare ad integrare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile nella politica commerciale e utilizzare così il commercio come strumento efficace per la sua promozione mondiale”.