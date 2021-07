Semplificazione, Ettore Rosato: Strada maestra per aiutare le imprese

“È arrivato il momento di ridurre il peso della burocrazia. Eliminare procedimenti inutili, regole che si sovrappongono”. Ad affermarlo Ettore Rosato, vice presidente della Camera intervenendo alla tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “La semplificazione è la strada maestra – dice -. Dobbiamo chiedere alle imprese quali sono per loro le leggi da abolire e procedere di conseguenza. Stiamo lavorando al recupero di tutti i decreti attuativi non ancora emessi perché troppo spesso per la mancanza di questi documenti le aziende aspettano la liquidazione dei fondi per anni”.