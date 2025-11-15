Semplificazione normativa, prende il via la riforma

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delega al Governo, prende avvio la riforma che punta a rendere più semplice e digitale l’intero ciclo di produzione normativa“. Lo comunica l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spiegando che il nuovo modello si appoggerà sulle piattaforme già operative presso l’Ipzs: Gazzetta Ufficiale, per la pubblicazione ufficiale degli atti, e Normattiva, la banca dati della legislazione vigente. “La riforma – si legge in una nota- mira a rendere più ordinato e accessibile il quadro delle leggi, facilitando la consultazione dei testi aggiornati e il loro utilizzo da parte di cittadini, imprese e istituzioni. Ipzs continuerà a garantire i servizi previsti dalla normativa, mettendo a disposizione l’infrastruttura su cui si svilupperà la nuova fase della semplificazione normativa digitale”.