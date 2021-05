Semplificazioni: Lattanzio (Pd), ‘liberalizzazione subappalto spalanca Pnrr a mafie’ (2)

(Adnkronos) – “Trovo pericoloso -prosegue Lattanzio- per il Paese e per i cittadini che in una situazione di allarme così forte si ipotizzi una misura in grado di spalancare l’accesso ai fondi del Pnrr alla criminalità organizzata, colpendo gravemente anche i lavoratori proprio su diritti sicurezza. Così come altri colleghi che si sono espressi, auspico l’immediato dietrofront su questa norma pericolosa, discriminatoria e non risolutiva che ci farebbe perdere l’ennesima occasione di ricostruzione del Paese, cedendo alla facile tentazione della deroga continua come sistema di azione della politica”.