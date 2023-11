Via libera all’unanimità con 157 sì

Roma, 22 nov. (askanews) – Il Senato ha dato via libera, all’unanimità, al ddl contro la violenza sulle donne.Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, zero contrari e zero astenuti e la sua approvazione è stata salutata con un applauso da tutto l’emiciclo.