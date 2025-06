Senato, La Russa: no provvedimenti disciplinari per fatti di ieri

Roma, 5 giu. (askanews) – Nel corso della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama si è discusso “sugli eventi di ieri” in aula durante l’esame del decreto sicurezza ma non ci sarà nessuno strascico disciplinare: lo ha detto ai cronisti il presidente del Senato, spiegando la sua posizione dopo che le opposizioni avevano chiesto con una lettera dei capigruppo di Pd-M5S-AVS e Iv di prendere in considerazioni sanzioni disciplinari nei confronti del presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni (FdI). “Mentre vi era un’attenzione particolare dell’opposizione alle parole del presidente della commissione (Balboni appunto, ndr) e voi sapete che le opinioni possono essere libere poi, se sono offensive ci possono essere provvedimenti di disciplinari. Io ho detto che oltre alle parole, ho esaminato anche i comportamenti della seduta di ieri. Questi comportamenti, soprattutto per chi ha incarichi di rilievo, presidenti di commissione, vicepresidenti e roba del genere, ma anche dei singoli componenti del Senato, potevano dare luogo – ha proseguito La Russa – a una richiesta di provvedimenti disciplinari. Ho deciso, ma l’ho deciso prima di oggi, subito: non mi avete visto ieri intimare neanche un richiamo all’ordine per chi faceva un breve sit-in”.

“Ho deciso – ha rivendicato il presidente del Senato – una tolleranza generale per chi ha fatto il sit-in, per chi lo dirigeva dalle mie spalle, per chi avendo incarichi istituzionali vi partecipava, per chi magari ha trasceso negli interventi, magari chiedendo parzialmente o totalmente scusa – non tutti hanno chiesto scusa degli interventi che ci sono stati”.

“Non ho mai pensato – ha detto ancora La Russa – che i provvedimenti disciplinari servano a rettificare le parole che vengono usate, quando sono sbagliate o offensive – se sono sbagliate e offensive – quindi ho insistito nel dire che per me la seduta di ieri va chiusa come un aspetto politico: io capisco, anche, di propaganda, di convincimento, di attenzione, ognuno userà il termine che più di e congeniale che ritiene, ma personalmente non ritengo che debba dar seguito ad alcun provvedimento disciplinare”.