Senato, La Russa “Ricostituirò la Commissione per le Pari Opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho intenzione di ricostituire la commissione esistente, ma non rinnovata negli ultimi anni, per la parità e le pari opportunità, che è composta da tre senatrici, un consigliere parlamentare e tre rappresentanti sindacali, tutti ovviamente donne. Quindi da domani sceglieremo i nomi insieme e questa commissione riprenderà la propria attività che è quella di tutela delle donne del Senato”. Lo ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” a Palazzo Madama.

sat/azn

(Fonte video: Senato della Repubblica)