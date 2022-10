Senato, seduta sospesa per proclamazione subentranti. Ecco i 6 senatori più giovani dell’ufficio di presidenza provvisorio

Presiedendo la prima seduta del Senato, la senatrice a vita Liliana Segre ha letto i nomi dei sei senatori più giovani che la affiancano nell’ufficio di presidenza provvisorio: Francesca Tubetti (FdI), Anna Bilotti (M5s), Nicola Irto (Pd), Luca Pirondini (M5s), Mario Alejandro Borghese (Maie), Guido Quintino Liris (FdI).

La presidente Liliana Segre ha sospeso la seduta del Senato: la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri è autorizzata a riunirsi in Sala Pannini. Alla ripresa dei lavori, si svolgeranno la proclamazione dei Senatori subentranti e la votazione per l’elezione del presidente.