Senato Usa approva il piano di spesa di Trump per un voto (di Vance)

Tagli fiscali e di spesa per 3.300 miliardi di dollari

Washington, 1 lug. (askanews) – Il Senato Usa, dopo un dibattito durato oltre 24 ore, ha approvato il piano di spesa di Donald Trump per 51 voti a 50, con l’opposizione di alcuni senatori repubblicani. Decisivo il voto a favore del vice presidente Vance. Ora il testo deve passare alla Camera prima di essere definitivamente approvato.Il disegno di legge prevede tagli fiscali e di spesa per 3.300 miliardi di dollari. A dividere perplessità sul deficit, sui livelli di spesa e sui tagli sociali, per la compensazione delle mancate entrate a causa delle minori tasse ci saranno meno fondi a programmi che aiutano gli americani di basso e medio reddito con sussidi alimentari e assistenza sanitaria.”Grazie queste parole sono meravigliose è musica per le mie orecchie – ha commentato Trump appresa la notizia dalla Florida.”Alla Camera si profila in ogni caso un’altra battaglia per il passaggio di quello che Trump ha definito “Big Beautiful Bill”, e che spera di poter approvare entro il 4 luglio.