Senologia, a Isernia stop agli interventi: domani la protesta in Reparto

Dovevano essere operate per un tumore al seno all’ospedale di Isernia, ma l’intervento salvavita per due donne, fissato per martedì prossimo, non ci sarà: i medici del reparto di Senologia hanno dovuto comunicare loro che ora al ‘Veneziale’ è possibile solo eseguire piccoli interventi ambulatoriali a seguito di un provvedimento dell’Asrem. Lo rende noto il Comitato ‘In seno al problema’, costituito dalle donne colpite da tumore per conservare il presidio di senologia nel capoluogo pentro dove, attualmente secondo i dati forniti dagli operatori, si esegue l’80% degli interventi alla mammella. Al reparto affluiscono pazienti anche dalla Campania e dal Lazio che hanno promosso una petizione contro la chiusura di senologia nell’ambito del dimensionamento della sanità regionale per il rientro dal debito accumulato negli anni. “Non accettiamo e non permetteremo questo attacco a un’eccellenza – scrive il Comitato in una nota – e domani, lunedì 23 settembre alle ore 10, saremo presenti al terzo piano del nosocomio (dove è il Reparto di senologia ndr) per protestare contro provvedimenti anti logica e antisociali”.