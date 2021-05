SensApp, un super-sensore per l’Alzheimer: basta un test del sangue per la diagnosi

Potrebbe essere vicino l’obiettivo di un esame del sangue per diagnosticare il morbo di Alzheimer. Sarebbe una svolta, considerando che a oggi la procedura clinica standard prevede un prelievo invasivo di liquido cerebrospinale a livello lombare per rilevare livelli anomali di specifiche proteine. Il progetto SensApp, finanziato dall’Unione Europea in un bando molto competitivo, riunisce diversi team di scienziati in Europa per collaborare allo sviluppo di un super-sensore, che potra’ consentire ai medici di effettuare una diagnosi di routine tramite un semplice esame del sangue. Il progetto sviluppera’ un super-sensore che potra’ riconoscere queste proteine nel plasma umano attraverso un semplice esame del sangue, con una sensibilita’ inferiore a 1 pg/mL, valore attualmente impossibile da ottenere con i protocolli standard. “Il progetto riunisce competenze molto diverse che vanno dalla fisica e ingegneria alla biologia e alle scienze cliniche. Il nostro obiettivo e’ implementare un prototipo che sia in grado di effettuare la diagnosi in modo rapido e non invasivo. Questo cambiera’ radicalmente le prospettive dei medici, poiche’ si potranno studiare nuove terapie sperimentali nelle fasi iniziali della malattia, prima della fase irreversibile che solitamente coincide con la comparsa di sintomi riconoscibili quali la perdita di memoria”, afferma la coordinatrice del progetto, la dott.ssa Simonetta Grilli.

In questa fase del progetto, l’attivita’ del consorzio si sta focalizzando sull’implementazione del prototipo, la cui funzione e’ basata su una tecnologia completamente nuova, testata per la prima volta dal team Cnr (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti) che coordina il progetto e che l’ha denominata droplet split-and-stack (DSS). “In parole semplici, possiamo dire che usiamo un campo elettrico per sovrapporre minuscole goccioline di plasma l’una sull’altra per incrementare il segnale di fluorescenza inviato dalle proteine”. “Abbiamo gia’ testato con successo al Cnr la sensibilita’ di questa tecnologia per quantita’ piccolissime (minore di 1 pg/mL) nel caso di campioni modello. La prossima sfida e’ rilevare le molecole dell’Alzheimer con la stessa sensibilita’ in campioni di plasma reali”, afferma Simonetta Grilli. La nuova tecnologia sviluppata da SensApp sara’ utilizzabile anche in altri campi della medicina laddove si cercano anticorpi molto diluiti nelle fasi iniziali della malattia, ad esempio in oncologia, o per malattie cardiache e legate allo stress e al covid. Il prossimo anno il progetto entrera’ in una fase di test e iniziera’ a utilizzare le nuove unita’ automatizzate per analizzare i campioni di plasma alla ricerca dei biomarcatori della malattia. L’obiettivo finale sara’ quello di garantire una diagnosi rapida e non invasiva attraverso un semplice esame del sangue in un laboratorio di analisi cliniche.