Sensazioni, a Città della Scienza viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umana

Si apre domani, mercoledì 4 marzo nel Padiglione Galilei di Città della Scienza la mostra “SensAzioni: esplora i 5 sensi”, un percorso interattivo che mette alla prova le capacità percettive di visitatori di ogni età e delle scuole. L’esposizione (prevista fino a al 26 giugno) trasforma gli spazi in un laboratorio sensoriale dove il confine tra osservatore e fenomeno si assottiglia. L’obiettivo è spostare l’attenzione dalle nozioni teoriche all’esperienza diretta, invitando il pubblico a riscoprire abilità spesso trascurate in un contesto dominato dalla tecnologia. “Con la nuova mostra ‘SensAzioni’ – spiega il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari – compiamo un ulteriore passo nell’esplorazione della natura umana. Se nel museo del corpo umano Corporea, con la sezione ‘Guarda come sento! Gli organi di senso’, approfondiamo anatomia e fisiologia dei sistemi sensoriali, qui spostiamo l’attenzione dall’organo alla persona. ‘SensAzioni’ non si basa solo sulla comprensione razionale, ma invita a mettere in discussione le proprie abitudini. Non esistono risposte giuste o sbagliate: ogni reazione dipende dalla percezione individuale e dal modo unico con cui ciascuno interagisce con l’ambiente”.

Il percorso si articola in 34 exhibit interattivi suddivisi in 10 sezioni tematiche. Accanto ai cinque sensi trovano spazio dimensioni come ascolto, coordinazione, ritmo ed equilibrio. Illusioni ottiche, postazioni tattili e olfattive rendono accessibili fenomeni scientifici attraverso un approccio ludico e sperimentale. Il concetto guida è quello del “campo di esperienza”: concetti complessi diventano azioni concrete, generando scoperte immediate e memorabili.

Durante i fine settimana saranno organizzati workshop creativi dedicati ai più piccoli, che potranno realizzare semplici exhibit da portare a casa, proseguendo l’esperienza anche oltre la visita. “SensAzioni” si propone come appuntamento per scuole e famiglie che vogliono esplorare il mondo mettendo alla prova i propri sensi, senza filtri.