Sensualità e ricercatezza, Alessandro Legora presenta la collezione primavera estate 2026

Lo stilista Alessandro Legora ha presentato nel suo headquarter di Mariglianella, in anteprima, la Collezione Spring Summer 2026: due linee di abbigliamento – Alessandro Legora e Atelier Legora – dalle caratteristiche differenti; la prima è sofisticata e contemporanea, la seconda esprime al massimo la sartorialità e la cura artigianale. Entrambe incarnano però l’identità del marchio, che celebra la femminilità, la sensualità e l’eleganza dell’handmade, grazie alla qualità e alla ricercatezza dei tessuti utilizzati.

Ad aprire la sfilata sono stati gli abiti nei toni iconici del nero e del bianco, da sempre cifra stilistica del brand. Alessandro Legora ha poi svelato i colori protagonisti della sua collezione 2026: il brown e il verde scuro intenso, nuance profonde che richiamano le bellezze della terra. Immancabili anche i caftani, altro pilastro dell’estetica Legora, reinterpretati in chiave contemporanea. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, il dettaglio che ha fatto la differenza: tutti i presenti hanno indossato abiti firmati Legora, rendendo l’evento una vera e propria celebrazione collettiva dello stile del brand.

Alla serata ha preso parte una platea selezionata di ospiti, tra cui addetti ai lavori, celebrità e rappresentanti della stampa, come la giornalista Dea Caiazzo. Tra i protagonisti dell’evento, gli attori della celebre soap “Un posto al sole”: Giorgia Gianetiempo, Luca Turco, Gina Amarante, Antonella Prisco, Vladimir Randazzo, Annalisa Pennino. Presenti anche volti noti del panorama nazionale, come l’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino, e il duo comico di Made in Sud, Luisa e Floriana.

Numerose le influencer intervenute per assistere alla presentazione della collezione SS26: Ramona Amodeo, Rossellina, Annalisa De Martino, Paola Torrente, Giovanna De Donato, Sara Correale, Lisa Di Maria, Miriam Landi.

La colonna sonora dell’evento è stata affidata alla DJ Jessica Ferrara, che ha accompagnato la sfilata con una selezione musicale pensata per esaltare l’atmosfera elegante e sofisticata della serata.

A firmare l’organizzazione dell’evento una rete di partner d’eccellenza: Kem Events e Castello De Vita per il food & beverage, Le Mille Me Communication per PR e press, Clarence Event Model Management per regia e modelle, CAT – Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure e dell’Estetica per il make-up e l’hair styling, La Lucente per i servizi di pulizia, Gad Impianti per il service audio e luci.

Una serata pensata per omaggiare la moda e il territorio d’origine del brand, sottolineando la visione creativa di Legora incarnata nella Collezione Spring Summer 2026.