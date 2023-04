Sentieri e gusti dei Campi Flegrei in vetrina al Next di Paestum

Sentieri e gusti dei Campi Flegrei approdano a ‘OPEN: Outdoor Experience’, la nuova fiera del turismo esperienziale e delle attività all’aria aperta in programma a Paestum dal 14 al 16 aprile 2023, presso il Salone Espositivo Next di via Cafasso.

“Presentiamo la rete dei sentieri messi in sicurezza e attualmente accessibili, come quello del Faro di Capo Miseno, ma anche la progettualità che ci vede impegnati nel qualificare il turismo sostenibile di un ecosistema unico al mondo – sottolinea Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei -. Grazie alla forte sinergia con la Regione Campania, la Città Metropolitana ed i Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, siamo impegnati in un intenso programma per nuove proposte di visita della Costa e dell’Arcipelago Flegreo. In particolare, la nostra attenzione è rivolta alla costruzione del Sentiero di Virgilio, sistema di percorsi immersi in una natura di grande fascino paesaggistico e geologico, e alla messa in sicurezza della Solfatara, che ci auguriamo possa essere quanto prima riaperta al pubblico”.

Un programma che si potrà avvalere anche della professionalità delle Guide Vulcanologiche, alle quali è dedicato un innovativo corso di formazione, che potranno garantire la fruizione in sicurezza dei Campi Flegrei, nel pieno rispetto della natura.

Un turismo sostenibile per viaggiatori consapevoli, che trova ad ‘OPEN: Outdoor Experience’ una vetrina ideale: l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei presenterà le sue proposte ad operatori e turisti, ospitando le Pro loco di Bacoli e di Monte di Procida. Le aziende Vesuvietna di Antonella Schiavone e Il Quarto Miglio di Ciro e Raffaele Verde offriranno degustazioni dei prodotti tipici flegrei.