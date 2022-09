Senza chiavi prova a entrare dal balcone, muore dopo un volo di 6 metri. Il giorno prima era morto il padre

Senza chiavi prova a entrare in casa dal balcone, ma perde l’equilibrio e si sfracella al suolo dopo un volo di 6 metri. E’ successo in provincia di Modena.

“Alessandro Scotti – si legge nella notizia pubblicata da leggo.it – aveva appena perso suo padre e stava andando alla camera ardente a Formigine, ma era tornato a casa per prendere le chiavi”. Aveva 42 anni. “Il suo corpo senza vita è stato ritrovato senza vita sul marciapiede, proprio sotto la sua abitazione, in una zona residenziale. “Secondo la ricostruzione dei carabinieri – si legge ancora sul sito – , la vittima stava cercando di entrare nell’appartamento dove viveva da qualche anno, dopo essersi separato dalla moglie, ma non avendo con sè le chiavi ha cercato di passare dal balcone, utilizzando una finestra del vano scale; si è fatto aprire il portone da un vicino di casa e da lì avrebbe dovuto saltare sul balcone al terzo piano, ma avrebbe perso l’appoggio sul piede o comunque sarebbe scivolato precipitando nel vuoto per almeno sei metri. Un impatto fatale”.