Senza sangue non si cura: il Cardarelli rilancia la campagna per nuovi donatori

“Senza sangue non si cura”. Riparte la campagna di comunicazione del Cardarelli di Napoli per raccogliere nuove adesioni tra la popolazione napoletana di cittadini disponibili a diventare donatori abituali dell’ospedale e consentire che le attività in emergenza, gli interventi chirurgici e l’assistenza ai pazienti che necessitano di trasfusioni anche più volte al mese possano proseguire in serenità. Il Cardarelli ha registrato l’immediata disponibilità della Mostra d’Oltremare di Napoli che, in occasione dell’evento NauticSud, offre all’ospedale partenopeo la possibilità di essere presente con un’autoemoteca Avis ed uno stand con i volontari della Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la guarigione della talassemia già domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 13 presso l’ingresso monumentale di Piazzale Tecchio, in occasione della 52ª edizione del NauticSud.

“Il sangue non si fabbrica, si dona”, spiega il direttore generale del Cardarelli, Antonio d’Amore. “Stiamo lavorando per coinvolgere la comunità intera di Napoli sul tema della donazione. Grazie anche alla sensibilità della Mostra d’Oltremare avviamo una collaborazione per avere una presenza frequente dei volontari presso la struttura. È importante che non ci siano solo donazioni episodiche ma donatori periodici, fidelizzati, che si prodighino per farsi carico della necessità di sangue da parte di chi ne ha bisogno”.

“Senza sangue non si cura è una iniziativa molto importante e siamo lieti di dare supporto all’ospedale Cardarelli in questa campagna di sensibilizzazione”, dichiarano Maria Caputo e Remo Minopoli, consigliera delegata e presidente di Mostra d’Oltremare, “più cittadini decideranno di donare il sangue, più vite verranno salvate e più garanzia di cure verrà assicurata ai pazienti. Un piccolo gesto può migliorare la vita degli altri e per questo siamo contenti di poter dare il nostro contributo durante il NauticSud. Un primo appuntamento con il camper per le donazioni a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi”.

Per promuovere la donazione di sangue, tra quanti si avvicineranno allo stand dell’ospedale dedicato alla donazione di sangue, la Mostra d’Oltremare metterà a disposizione alcuni biglietti di accesso gratuito al Salone Nautico per la giornata del 15 febbraio.

Il Centro Sangue del Cardarelli ha un numero WhatsApp (331 670 22 22) attraverso cui concordare data e orario della donazione. Offre inoltre ai donatori un parcheggio dedicato ed un check-up gratuito del sangue.

Con ogni donazione si possono salvare fino a tre vite. La donazione di sangue è un gesto semplice e sicuro, richiede poco tempo e può essere effettuata da tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, godono di buona salute e hanno un peso non inferiore ai 50 kg. L’intera donazione dura circa 15 minuti, garantisce un check up gratuito del sangue e dà diritto per legge ad una giornata di riposo dal lavoro.