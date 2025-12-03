SEOZoom, l’eccellenza tech nata a Napoli, si prepara al decennale: il 12 dicembre presenta la suite AI ufficiale dopo il successo della beta

L’azienda, fondata a Napoli 10 anni fa e oggi scelta da 25.000 brand, presenterà la versione definitiva dei suoi tool AI e lancerà un Osservatorio nazionale sull’impatto della Generative AI. La piattaforma italiana, scelta da oltre 25.000 brand, dopo mesi di test con la community annuncerà i tool AI-driven (AI Engine, GEO Audit) come standard ufficiale e un think-tank di esperti per analizzare l’impatto dell’AI.



L’innovazione tech che parla napoletano si prepara a celebrare i suoi 10 anni. Il 12 dicembre, SEOZoom, l’azienda fondata da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, e diventata leader nazionale nel marketing digitale, presenterà i frutti del suo ultimo anno di ricerca e sviluppo. Durante l’evento, sarà annunciata l’uscita ufficiale dalla fase beta della piattaforma SEO+GEO e il lancio del nuovo “Osservatorio sul Futuro Digitale”.

Un nuovo Osservatorio per capire come cambia il web

L’Osservatorio sul Futuro Digitale nascerà con la missione di fornire dati e analisi sullo “stato dell’arte del mondo Google” e su come l’AI stia modificando il comportamento degli utenti. L’iniziativa sarà guidata da un Comitato Scientifico composto da esperti e figure di spicco del mondo imprenditoriale e digitale che saranno ospiti alla convention del 12 dicembre.

Debutta la versione ufficiale della piattaforma SEO+GEO

La convention sarà anche l’occasione per presentare la versione ufficiale della piattaforma SEO+GEO, che esce da una fase di beta pubblica durata mesi. Tool innovativi come l’AI Engine Predittivo – per valutare la rilevanza dei contenuti prima della pubblicazione – e il GEO Audit – che permette ai brand di scoprire come le AI raccontano il brand (ChatGPT, Gemini, Perplexity e l’AI Overview di Google) – affinati grazie ai feedback di migliaia di utenti, diventano ora il cuore stabile e ufficiale della nuova offerta SEOZoom.

“Questi tool sono stati sviluppati in-house e testati su casi reali, rispondendo ai feedback dei nostri clienti, come nel nostro DNA ,” dichiara Ivano Di Biasi, fondatore di SEOZoom. “L’evento del 12 dicembre celebra 10 anni di co-creazione con la nostra community e presenta ufficialmente gli strumenti con cui affronteremo, insieme, l’era della SEO+GEO.“

L’eccellenza digitale nata sotto l’ombra del Vesuvio

Fondata a Napoli da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, SEOZoom è la suite SEO+GEO all-in-one scelta da oltre 25.000 brand e professionisti del digitale. Con un DNA unico, guidato da fondatori che sono prima di tutto specialisti SEO, l’azienda sviluppa in-house tool innovativi e offre la più completa Academy sul mercato italiano. La missione di SEOZoom è democratizzare l’accesso a dati e tecnologie AI di alta qualità, permettendo a freelance, agenzie e brand di competere e crescere nell’ecosistema digitale.

