Separazione carriere, Anm: governo va avanti, chiediamo solo rispetto

Roma, 5 mar. (askanews) – “Quando leggevo sui giornali ‘chissà che cosa offriranno’, in cambio poi di cosa? Ero assolutamente certo che nulla sarebbe arrivato anche per una ragione di tempi, la riforma non può tornare indietro se il governo vuole approvarla in questa legislatura. Non può fare nemmeno una piccola correzione, perché altrimenti bisognerebbe ripartire da capo alle Camere e i tempi non ci sono. Forse meglio così, chiarezza per tutti, rispetto per tutti noi andiamo avanti con serenità e se la riforma sarà approvata noi saremo i primi ad applicarla”: Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Cesare Parodi, al termine del vertice con il governo a Palazzo Chigi sulla riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. “Noi chiediamo rispetto, lo abbiamo chiesto con forza, io spero, l’unica speranza dopo questo incontro, che ci possa essere una speranza sotto questo profilo, di recuperare un reciproco rispetto che gioverebbe soprattutto all’interesse del paese”, ha concluso.