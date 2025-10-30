Separazione carriere, Conte: vogliono potere al di sopra legge

Roma, 30 ott. (askanews) – “Hanno approvato la legge di riforma sulla magistratura ordinaria ma attenzione: stanno riformando anche la Corte dei Conti. Fateci caso, stanno, con un disegno sistematico, cercando di tagliare le unghie e depotenziare il controllo, l’indipendenza della magistratura, di tutte le magistrature. E continuano a prendere schiaffi su ogni progetto che portano avanti, perché sono incapaci. Dovrebbero guardarsi allo specchio e riconoscere l’incapacità in quello che fanno e rispettare soprattutto l’indipendenza e i controllori che devono essere assolutamente indipendenti”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato con i cronisti nei pressi del Senato l’ultima lettura di palazzo Madama sulla riforma costituzionale della giustizia.

“Quindi – ha affermato l’ex presidente del Consiglio – è un disegno di scardinamento della Costituzione e da questo punto di vista non c’è un discorso destra-sinistra. Non è uno scontro ideologico, è uno scontro tra chi vuole difendere i pilastri della Costituzione, e lì ci saremo noi col Movimento 5 stelle, e chi li sta scardinando per rivendicare piena libertà del potere politico di turno, del governo di turno, di andare al di sopra della legge”.