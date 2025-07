Separazione carriere, disco verde Senato ad Alta Corte disciplinare toghe

Roma, 16 lug. (askanews) – Disco verde dall’aula del Senato all’ istituzione di un’ Alta Corte disciplinare ad hoc per il giudizio disciplinare sui magistrati oggi affidato al Csm. La previsione è contenuta nell’articolo 4 della riforma costituzionale del governo che separa le carrire di giudicanti e inquirenti approvata in prima lettura dalla Camera e ora all’esame del Senato. Secondo il testo dell’articolo 4 confermato dal Senato le decisioni dell’Alta Corte non sono impugnabili.