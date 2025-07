Separazione carriere, domani il voto finale in aula al Senato

Roma, 21 lug. (askanews) – Domani pomeriggio, a partire dalle 14.30, nell’aula del Senato sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla riforma della Giustizia che, tra le altre cose, prevede la separazione delle carriere per i magistrati. Appare scontato il via libera di Palazzo Madama al ddl Meloni-Nordio: si tratta del secondo passaggio parlamentare (dopo l’approvazione a fine gennaio scorso alla Camera dei deputati) di quattro previsti per le riforme costituzionali.

La settimana scorsa l’aula del Senato ha terminato l’esame degli emendamenti alla riforma respingendo tutte le proposte di modifica presentate dalle opposizioni.

Il ddl Meloni-Nordio tornerà dopo l’estate a Montecitorio e poi di nuovo al Senato per l’approvazione definitiva.

Il testo, non avendo ottenuto l’approvazione dei due terzi del Parlamento, verrà sottoposto a un referendum confermativo che potrebbe tenersi nella tarda primavera del 2026.