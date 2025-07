Separazione carriere, La Russa: muro contro muro ha impedito miglioramento

Sforzo andava fatto sia da maggioranza che opposizione

Roma, 29 lug. (askanews) – Se la riforma della giustizia è stata la prima riforma costituzionale approvata nello stesso testo uscito dal Cdm “questo non vuol dire necessariamente che sia stata compressa la volontà dei parlamentari, può anche voler dire che i parlamentari di maggioranza, di fronte a un muro contro muro che si è creato”, hanno “rinunciato a un lavoro di miglioramento che pure io considero doveroso”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.”Quello che posso fare – ha aggiunto – è auspicare” proposte migliorative, “io l’ho fatto da esponente di opposizione per esempio sulla cittadinanza, io ho presentato emendamenti che accettavano il percorso e cercavano di migliorarlo. Qui è stato fatto ma nel quadro di un muro contro muro. Secondo me non è stato fatto questo sforzo di miglioramento né dalla maggioranza nè dell’opposizione”.