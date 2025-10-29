Separazione carriere, La Russa: referendum? Non sarà sul Governo

Roma, 29 ott. (askanews) – Cosa si attende il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal referendum sulla riforma costituzionale della giustizia? “Non tocca a me dirlo ma io leggo i sondaggi”, ha commentato con un sorriso, rispondendo fuori da palazzo Madama alle domande dei cronisti.

“L’unica cosa che posso dire – ha aggiunto – è che la Meloni, per quanto ne so io, è assolutamente contraria a legare il proprio consenso a un qualsivoglia referendum. Il referendum sarà sulla materia del referendum, non è un referendum né sul Governo né sulla magistratura. È sulla materia che viene sottoposta al giudizio degli elettori”.

Il Governo va avanti lo stesso? “Ma certo”, ha tagliato corto La Russa.