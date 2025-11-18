Separazione carriere, Meloni: non vi fate fregare, governo dura

Padova, 18 nov. (askanews) – “Non vi fate fregare, andate a votare guardando il contenuto della riforma. Vi diranno che se vince il no ci saranno conseguenze sul governo. Il governo rimane in carica fino alla fine della legislatura”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante il comizio di chiusura a sostegno del candidato del centrodestra in Veneto, Alberto Stefani.
“La domanda che dovete farvi oggi è: la giustizia funziona? Se ritenete che funzioni votate no, ma se pensate che possa migliorare dovete andare a votare per la giustizia, per voi stessi”, ha aggiunto.