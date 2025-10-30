Separazione carriere, Nordio: impropria tiritera, non è attentato a Costituzione

Roma, 30 ott. (askanews) – “In questo senso mi riferivo alla litania petulante che ho sentito ancora ieri di una legge punitiva nei confronti della magistratura in quanto questa separazione era stata prospettata e niente meno che da Giuliano Vassalli quando ha fatto promulgare il suo codice di procedura penale, Vassalli era un eroe della resistenza che ha lottato per liberare Pertini e Saragat prigionieri a Regina Coeli. Trovo improprio che si ripeta quindi questa tiritera sull’attentato alla Costituzione e via discorrendo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo l’approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere in magistratura.
