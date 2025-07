Separazione carriere, Schlein: governo vuole tutto il potere

Roma, 23 lug. (askanews) – “Ciò che la destra ha imposto a colpi di maggioranza, negando ogni possibilità di confronto con le opposizioni, non è una riforma della giustizia, è il tentativo di delegittimare e assoggettare la magistratura al governo per concentrare sempre più potere e indebolire la nostra democrazia”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

“Questa – aggiunge – è l’ossessione di una destra che pensa di essere al di sopra della legge. È uno schema già visto nell’Ungheria di Orban o negli Usa di Trump: dopo aver occupato l’informazione, creato nuovi reati per sopprimere il dissenso, ora vogliono riscrivere la Costituzione minandone gli equilibri fondamentali. Noi la difenderemo”.

Conclude la Schlein: “Continua così la ricerca di un nemico al giorno da parte di Giorgia Meloni per coprire la mancanza di risposte su salari bassi e bollette più care d’Europa. Scelgono la magistratura come bersaglio, mentre non mettono un euro in più per far funzionare in modo più efficiente la macchina della giustizia e renderla più equa e veloce, a partire dalla piena stabilizzazione necessaria dei lavoratori assunti col Pnrr, che rischiano di essere lasciati a casa dal 2026 e svuotare di nuovo gli uffici giudiziari”.