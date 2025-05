Separazione carriere,La Russa: su “canguro” decide Giunta regolamento

“Lecito in Aula, vediamo se è lecito anche in commissione”

Roma, 21 mag. (askanews) – “Bisogna vedere se questo strumento che si chiama ‘canguro’, sicuramente lecito in Aula è lecito anche in commissione. Lo facciamo decidere democraticamente alla Giunta del regolamento”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sollecitato dai cronisti a margine di un evento, interviene sulle polemiche tra maggioranza e opposizione sull’iter dell’esame degli emendamenti sulla separazione delle carriere in magistratura, in Commissione Affari Costituzionali.”Non ho ancora avuto modo di fissare la data, ma convengo che sia opportuno verificare, anche se c’è per la verità un precedente, ma comunque è corretto esaminare la questione ancora una volta dalla Giunta del regolamento. Il tema di fondo è: se in aula avviene un’eccessiva proliferazione degli emendamenti, è lecito accorparli per materia e procedere per ogni gruppo a una sola votazione? Questo è lecito. Ed è altrettanto lecito quando la somma degli emendamenti è in commissione? Io lascio alla Giunta del regolamento il compito di confermare o modificare una valutazione sul tema”, ha spiegato.