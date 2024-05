Separazione carriere,Nordio riunisce maggioranza a Palazzo Chigi

Roma, 29 mag. (askanews) – Riunione questa mattina a Palazzo Chigi in vista della presentazione della riforma della giustizia oggi in Cdm. Secondo quanto si apprende, il ministro guardasigilli Carlo Nordio ha fatto un punto insieme con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Andrea Del Mastro e i presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Sul testo si lavora fino all’ultimo per i ritocchi definitivi. La seduta del Consiglio, fissata per le 13, ancora non è iniziata e secondo fonti di governo potrebbe slittare di un paio d’ore.