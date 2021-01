Sepe racconta i suoi 14 anni a Napoli. Venni per servire la mia terra. Il rider picchiato? Prego per gli aggressori

“Sono venuto a Napoli per mettermi al servizio della mia terra. Dopo essere stato all’estero e a lungo in Vaticano volevo fare qualcosa per la mia regione. Io sono nato a Carinaro, a 16 chilometri da qui, e sentivo Napoli come la mia città”. Lo ha detto l’arcivescovo uscente di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nel corso di una cerimonia di saluto con i giornalisti al termine del sul mandato episcopale alla guida della diocesi partenopea. Sepe ha ricordato, visibilmente commosso, quando nel 2006 chiese “a papa Benedetto XVI di fare qualcosa per la mia terra”, con lo sguardo rivolto ai più deboli. Fece il suo ingresso in diocesi dal quartiere di Scampia. E in questa terra, ha aggiunto facendo un bilancio di 14 anni di attività, “ho trovato un clero straordinario e laici culturalmente e spiritualmente impegnati. Qualcosa di eccezionale”. Il cardinale Sepe ha anche fatto menzione ai momenti non facili vissuti: “Ricordo gli anni dell’emergenza rifiuti, quando la città veniva definita ingiustamente in un certo modo. Anche io quando andavo fuori dicevano: “È venuto il cardinale dei rifiuti”. Poi quando in cattedrale, dopo il ferimento di un giovane, invitò a depositare i coltelli ai piedi dell’altare: “Raccogliemmo 240 coltelli – ha detto il cardinale Sepe – era il segno di una città che voleva cambiare”.

“Ho visto i filmati dell’aggressione a Calata Capodichino. Gli aggressori mi sembrano delle schegge impazzite. Bisogna chiedersi il perché di tanta violenza” ha detto ancora Sepe. “Dobbiamo risalire alle cause di questi episodi”, ha ammonito il cardinale Sepe invitando tutti ad affrontare le cause principali che “determinano il malessere dei giovani. Io sto pregando per questi ragazzi e per la vittima che li ha perdonati. E a Napoli hanno fatto una colletta per riacquistare il motorino. Solo qui – ha concluso – possono accadere cose del genere”.