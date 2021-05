Sequestrata Villa Ebe a Napoli. Il gip: Il castello di Pizzofalcone realizzato da Lamont Young rischia di crollare

E’ stata posta sotto sequestro Villa Ebe, palazzina neogotica costruita a inizio Novecento dall’architetto Lamont Young sulle rampe di Pizzofalcone a NAPOLI. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal gip di Napoli nell’ambito di indagini della Procura di Napoli ed è finalizzato ad evitare un ulteriore degrado del monumento, che secondo quanto appurato presenta anche rischi sul fronte dell’incolumità pubblica e della staticità della struttura. All’interno della villa, sulla quale di recente si sono concentrate diverse inchieste giornalistiche proprio per le condizioni di degrado nelle quali versa, si sono verificati anche dei crolli. Il bene è di proprietà del Comune di Napoli. Il procedimento aperto è a carico di ignoti e sono in corso indagini per ricostruire la catena delle responsabilità amministrative e delle competenze specifiche in merito a eventuali ipotesi di mancata manutenzione che possa aver pregiudicato la statica del fabbricato. Alcuni spazi della villa erano stati inoltre occupati abusivamente da alcuni stranieri, di origine polacca, che ne avevano fatto la propria residenza e che sono stati allontanati. Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dai Carabinieri del gruppo Tutela patrimonio culturale.