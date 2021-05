Sequestrate nel Nolano 130 pasticche di Yaba, la “droga della pazzia”. In manette 30enne del Bangladesh

I Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine, trovando in suo possesso 130 pasticche di yaba, detta “la droga della pazzia”, stupefacente molto diffuso in Asia, in particolare in Bangladesh e in Thailandia. Si tratta di una droga ritenuta particolarmente pericolosa perché induce gli assuntori a gesti violenti. La droga è stata trovata dai Carabinieri nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, durante la quale sono stati trovati e sequestrati anche 90 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 300 euro in contanti ritenuti provento della vendita della droga. Il 30enne è stato portato in carcere in attesa di giudizio. Sono in corso monitoraggi sull’intero territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nola per contrastare eventuali traffici della droga asiatica.