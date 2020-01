Sequestro ambulanza, il direttore del 118: Basta allarmismi. Così si rischia l’emulazione

“Questa cadenza puntualissima sugli eventi che sta facendo qualche associazione non sta facendo bene al sistema, perché è allarmismo”. A dirlo è il direttore della centrale operativa del 118 di Napoli, Giuseppe Galano, commentando così all’Adnkronos la copertura sui recenti casi di aggressioni a personale sanitario a Napoli. “L’allarme può avere un significato anche positivo – aggiunge Galano – ma ora sta iniziando ad avere un significato negativo, sta diventando allarmismo. La cittadinanza normale e tranquilla rimane allarmata, non so quale sia il significato di tenerli così allarmati”. L’altra preoccupazione che esprime Galano è “il fenomeno dell’emulazione, che è qualcosa che specie dalle nostre parti sta già accadendo”.

quanto avvenuto ieri all’ospedale Loreto Mare, dove alcuni giovani hanno costretto l’equipaggio di un’ambulanza a intervenire in una strada nelle vicinanze per un amico che lamentava dolori al ginocchio, Galano spiega che “quanto accaduto ieri è emulazione, hanno ripetuto un altro caso eclatante avvenuto l’anno scorso all’ospedale Vecchio Pellegrini. Questa efferatezza viene emulata, per questo dobbiamo fare allarme ma non in questi termini, non creando situazioni di allarmismo estremo. Servono altre soluzioni, formazione nelle scuole, aggiornare sull’utilizzo dei mezzi di soccorso, entrare in determinati contesti scolastici. Bisogna formare le persone, non allarmarle”, conclude.