Serafino Ambrosio entra nel coordinamento provinciale di Forza Italia a Napoli

Prosegue l’attività di riorganizzazione, rinnovamento e rilancio delle attività politiche di Forza Italia in Campania ed in particolare nella provincia di Napoli con il pieno coinvolgimento degli amministratori locali.

Oggi Serafino Ambrosio, consigliere comunale di Terzigno (Na), su nomina di Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore del partito nella provincia di Napoli, entra a far parte del coordinamento di Forza Italia della Provincia di Napoli.

L’incarico è stato conferito in attesa della celebrazione dei congressi locali.