Serata indimenticabile al Maradona, il Napoli travolge il Liverpool. Unico team italiano vincente in Champions

Fase a Gironi Champions League

Stadio: Diego Armando Maradona

Marcatori (Assist): 5’ Zielinski, 31’ Anguissa (Zielinski), 44’ Simeone (Kvaratskhelia), 47’ Zielinski, 49’ Diaz (Robertson)

Spumeggiante l’esordio della squadra di Spalletti in Champions League, il Napoli si impone come unica italiana vincente nell’Europa dei grandi: prestazione totale contro i Reds di Jurgen Klopp, mai apparsi padroni del campo e sempre meccanici nella costruzione delle azioni offensive. Una notte che tanti non dimenticheranno, soprattutto Giovanni Simeone, che subentrando all’infortunato Osimhen ha realizzato il suo sogno più grande esordendo in Champions al Diego Armando Maradona, questo per un argentino può valere tutto.

La serata si colora d’azzurro fin dalle prime battute: Osimhen scheggia il palo approfittando di un’avventata uscita di Alisson, e neanche 3’ in avanti Kvara conquista il rigore che Zielinski trasformerà con freddezza. Il Liverpool tenta di entrare in gestione, riempiendo l’area del Napoli e muovendo palla rapidamente, ma le continue riconquiste dell’MVP Anguissa e Lobotka non rendono la vita facile alla squadra di Klopp, anzi! Sull’ennesima verticalizzazione improvvisa del Napoli, Van Dijk azzoppa Osimhen che conquista così un altro calcio di rigore. Il Napoli potrebbe portarsi avanti di due reti già al 18’, ma il rigore calciato dal nigeriano non impensierisce Alisson, che para senza troppe difficoltà. I Reds a questo punto trovano nuova linfa vitale ed aumentano il ritmo, senza riuscire tuttavia a superare Meret ed i suoi, e trovandosi sotto di due al 31’: scambio tra Zielinski ed Anguissa in area di rigore, su suggerimento di un impetuoso Kvaratskhelia, con il camerunense che non trema di fronte all’uscita tempestiva di Alisson, infilando con freddezza il pallone all’angolino. Gli uomini di Klopp provano debolmente a rispondere grazie ai loro velenosi cross dalle fasce, ma l’emozionante goal del Cholito Simeone mette la parola fine al primo tempo: difficile dimenticare un’esultanza così pregna di sentimento e voglia di lottare, così come è già difficile immaginare un Napoli senza la fantasia di Kvara, che merita di prendersi gran parte del merito per il goal del 3-0.Il primo tempo si conclude con lacrime di gioia e tanta intensità da parte del gruppo azzurro, un’intensità che si farà vedere già all’alba della ripresa: al 47’ Zielinski porta il Napoli sul 4-0. Qualche minuto più avanti Diaz accorcia le distanze con un gran destro a giro, siglando il goal finale della partita, che vedrà gli azzurri resistere alle scorribande inglesi senza mai dare particolari segni di sofferenza, anzi la squadra è parsa per tutto il resto del tempo pienamente in controllo della situazione. E contro il Liverpool non è di certo semplice.