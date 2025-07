Serbia, a Belgrado “Ritorno a Est”: il progetto artistico che dialoga con i Balcani

Venerdì 1° agosto alle 19 l’Istituto italiano di cultura di Belgrado ospiterà la presentazione del progetto artistico “Ritorno a Est” della Libera associazione di Artisti in Viaggio. Il programma della serata prevede racconti di artisti, incontri, ritorni “Casaterra Belgrado, vent’anni dopo” con Snežana Skoko, Dragana Marković, Ingvild Lundesgaard e Tony Pagliara, la proiezione del video “Bar – Bari Est mon amour” di Gabi Corrente e il concerto “Kaleidoscope” che vedrà protagonisti Giuseppe Petrella (chitarra classica) e Angela Consoli (voce). Il progetto Ritorno a Est si inserisce in un contesto culturale di dialogo e scambio tra l’Italia e i Balcani, regioni storicamente legate da intensi rapporti culturali, economici e sociali. L’Adriatico, più che un confine, è stato per secoli un ponte tra popoli, lingue e tradizioni, e questa iniziativa si propone di riattivare quel legame attraverso l’arte e la memoria. Negli ultimi decenni, l’Europa ha assistito a profondi cambiamenti geopolitici, e il rapporto tra Occidente e Oriente è stato spesso segnato da narrazioni di separazione piuttosto che di connessione. Ritorno a Est ribalta questa prospettiva, promuovendo un’idea di viaggio come riconciliazione, riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale condiviso. Seguiranno nelle giornate del 3 e del 4 agosto altre attività legate al progetto presso il Lascito di Milić di Mačva del Centro Culturale di Kruševac.