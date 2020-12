Serbia, “Dieci corti in giro per il mondo”: l’iniziativa dell’Istituto italiano di cultura di Belgrado

In occasione del Giorno Internazionale del Cortometraggio che dal 2010 si celebra il 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno, in più di cinquanta paesi, l’Istituto italiano di cultura di Belgrado presenta l’iniziativa “Dieci corti in giro per il mondo” a cura del Centro Nazionale del Cortometraggio in programma dal 14 al 23 dicembre prossimi. La selezione presenta una panoramica sulla produzione breve contemporanea, toccando generi e temi estremamente diversi tra di loro. I cortometraggi saranno presentati online nella versione originale italiana con sottotitoli in inglese.