Serbia, giorno dell’indipendenza: Gabriella Carlucci tra i premiati a Belgrado

In Serbia, in occasione dei festeggiamenti per il giorno dell’indipendenza, il 15 febbraio, vengono premiate le personalità che si sono distinte in vari campi, a favore della nazione. Tra i premiati di quest’anno si trova anche, eccezionalmente, un’italiana: Gabriella Carlucci, madrina del festival del cinema Italo-Serbo di Belgrado. “Il nostro cinema, tranne casi eclatanti, fa difficoltà ad uscire dal territorio italiano. Per questo ho dato il via una serie di eventi – tra cui anche uno in Spagna – per presentare il meglio delle nostre produzioni” spiega l’ideatrice del festival a 9Colonne. Già nel corso della sua decennale attività da parlamentare, Carlucci si era dedicata al cinema, battendosi “per far introdurre anche in Italia la legge sul tax credit per le imprese cinematografiche”. La scelta della Serbia, comunque, non è casuale: “si tratta del capofila tra i paesi dell’ex Jugoslavia, oltre che una porta per il mercato russo, e quindi coinvolgere la Serbia significa avere una finestra importante su quella parte del mondo”. Lo scopo del festival, quindi, è quello di “creare un ponte tra due culture e mettere insieme le risorse, a vantaggio di entrambi i paesi”. Un bersaglio centrato a pieno, dato che i due paesi hanno stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, che “verrà firmato questo 21 marzo”.